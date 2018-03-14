Датой совершения облагаемого импорта, согласно статье 442 НК РК, является дата принятия налогоплательщиком на учет импортированных товаров (в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договорам (контрактам) об их изготовлении), а также товаров, полученных по договору (контракту), предусматривающему предоставление займа в виде вещей, товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья.

Если иное не установлено настоящим пунктом, для целей настоящей главы датой принятия на учет импортированных товаров является:

1) наиболее ранняя из дат признания (отражения) таких товаров в бухгалтерском учете в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

2) дата ввоза таких товаров на территорию Республики Казахстан.

При наличии у налогоплательщика обеих дат, указанных в подпунктах 1) и 2) части второй настоящего пункта, датой принятия на учет импортированных товаров признается наиболее поздняя из указанных дат.

Для целей настоящего пункта датой ввоза товаров на территорию Республики Казахстан является:

при перевозке товаров воздушными или морскими судами - дата ввоза в аэропорт или порт, расположенные на территории Республики Казахстан;

при перевозке товаров в международном автомобильном сообщении - дата пересечения Государственной границы Республики Казахстан.

При этом дата пересечения Государственной границы Республики Казахстан определяется на основании талона о прохождении государственного контроля (либо копии талона о прохождении государственного контроля), выдаваемого территориальными подразделениями Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, форма и порядок представления которого устанавливаются совместно уполномоченным органом и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан. В целях налогового администрирования уполномоченным органом и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан организуется взаимодействие по передаче сведений посредством единой информационной системы;

при перевозке товаров в международном и межгосударственном сообщении железнодорожным транспортом - дата ввоза на первый приграничный пункт пропуска (станция), установленный Правительством Республики Казахстан;

при транспортировке товаров по системе магистральных трубопроводов или по линиям электропередачи - дата ввоза на пункт сдачи товаров;

при пересылке товаров по международным почтовым отправлениям - дата проставления почтового штемпеля на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о почте.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.