Защита Бишимбаева подаст апелляцию

Никакого прямого доказательства он так и не предоставил, и не сослался, мы не согласны, мы будем это обжаловать – Назым Бишимбаева.

Защитники экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева намерены подать апелляцию. Они считают, что суд не разобрался во всех обстоятельствах дела. Об этом сегодня после оглашения приговора сообщила журналистам Назым Бишимбаева, передает корреспондент Zakon.kz.

«Если честно, мы не ожидали такого приговора, мы очень шокированы и ошарашены, так же, как и все присутствующие. Мы с приговором не согласны. Мы считаем, и мой супруг считает, что суд не разобрался во всех обстоятельствах», - сказала она.

Несмотря на то, что судья Шайхисламов после оглашения приговора пояснил свою позицию и причины вынесения именно таких наказаний, защитники Бишимбаева считают, что у суда не было прямых доказательств вины экс-министра, а все обвинение строится на показаниях одного человека - Бахыта Жаксыбаева, пойманного Нацбюро с поличным.

«Никакого прямого доказательства он так и не предоставил, и не сослался, мы не согласны, мы будем это обжаловать. (…). Почему-то здесь все считают, что у него есть такие деньги. Нет, у Бишимбаева нет таких денег, и он не заслужил такое наказание», - пояснила она.

На вопрос журналистов, сообщит ли Бишимбаева сегодня своим детям о том, что их отца осудили на 10 лет лишения свободы, она ответила:

«Мне придется, вы же все это опубликуете».

Татьяна Ковалева, Астана

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