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Утверждена Методика перерасчета показаний приборов учета без корректоров путем приведения рабочих параметров газа к стандартным условиям
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Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 491 «Об утверждении нормативно-технического документа в сфере газа и газоснабжения» (не введен в действие)
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Методика разработана в соответствии с подпунктом 16) пункта 16 Положения о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 994, и предназначена для перерасчета показаний прибора учета (далее - ПУ) без корректоров путем приведения рабочих параметров газа к стандартным условиям согласно ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объема» (далее - ГОСТ 2939-63).
Методика применяется при учете товарного газа с помощью бытовых приборов учета газа, устанавливаемых вне помещений.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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