Методика разработана в соответствии с подпунктом 16) пункта 16 Положения о Министерстве энергетики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 994, и предназначена для перерасчета показаний прибора учета (далее - ПУ) без корректоров путем приведения рабочих параметров газа к стандартным условиям согласно ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объема» (далее - ГОСТ 2939-63).

Методика применяется при учете товарного газа с помощью бытовых приборов учета газа, устанавливаемых вне помещений.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.