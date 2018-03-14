Полтысячи заявок было подано на участие в мастер-классе по этноремеслу в Атырау

Участниц мастер-класса научили реставрировать предметы интерьера и одежду.

В первый день участие в мастер-классе известной казахстанской мастерицы Ырзы Турсунзада приняли свыше 200 атырауских мастериц, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Цикл бесплатных мастер-классов по лоскутному шитью в национальном стиле проходит в рамках первого Международного форума «Национальные традиции Великой степи». По словам дизайнера Ырзы Турсынзада, цель серии бесплатных мастер-классов - обучить технологии шитья и возродить древнее национальное ремесло.

- В Атырауской области у нас проходят семинары во второй раз, первый мы организовали в прошлом году, и, сравнивая с сегодняшним днем, я с радостью отмечаю, что те женщины, которые прошли мастер-класс впервые, смогли открыть свое дело по возрождению наших древних ремесел. Мы сплоченно работаем над возрождением сути казахских женщин, тех женщин, которые влияли на развитие общества, которые воспитывали великих поэтов, батыров, национальных героев, - рассказала Ырза Турсынзада.

Участниц мастер-класса научили реставрировать предметы интерьера и одежду. В ходе мастер-класса была продемонстрирована техника уникального шитья.

- Мне все очень понравилось, теперь я и дома смогу создавать своими руками наши национальные предметы быта. Этот опыт пригодится мне в дальнейшем, хочу посвятить этому все свое свободное время, - поделилась домохозяйка Гульдана Даулетбаева.

Отметим, что мастер-классы по этно-ремеслу продолжатся 15 и 16 марта в Атырауском областном Историко-краеведческом музее с 10.00 до 18.00.

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