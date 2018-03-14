Требования, предъявляемые к соответствию состояния здоровья граждан (военнослужащих) к воинской службе по графам определены в приложении 1 к настоящим Требованиям, и предъявляются: по графе I:

гражданам при приписке к призывным участкам;

гражданам при призыве на срочную воинскую службу;

гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны Республики Казахстан (далее - специализированные организации МО РК) на безвозмездной основе;

гражданам, поступающим в республиканские военные школы-интернаты (лицеи) (далее - школы) и их воспитанникам;

по графе II:

гражданам (военнослужащим) при поступлении в военные учебные заведения (далее - ВУЗ), реализующие программы среднего технического

и профессионального, высшего образования;

гражданам при поступлении и обучающимся в военных кафедрах (факультетах) при высших учебных заведениях;

гражданам при поступлении на воинскую службу по контракту из числа рядовых, сержантов запаса, военнослужащим, проходящим срочную воинскую службу, а также лицам женского пола, не имеющим воинского звания;

гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированные организации МО РК на возмездной основе;

военнослужащим, проходящим срочную воинскую службу;

курсантам (кадетам) ВУЗ до заключения контракта о прохождении воинской службы;

рядовым и сержантам, пребывающим в запасе, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;

по графе III:

офицерам запаса при призыве на воинскую службу и поступлении на воинскую службу по контракту;

военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту;

офицерам, проходящим воинскую службу по призыву;

военнослужащим, при поступлении в ВУЗ, реализующие программы послевузовского образования;

курсантам (кадетам) ВУЗ после заключения контракта;

офицерам, пребывающим в запасе, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;

по графе IV:

военнослужащим (гражданам), проходящим воинскую службу (отбираемым для службы) в Десантно-штурмовых войсках (далее - ДШВ), Военно-морских силах (далее ВМС), частях специального назначения (далее - ЧСН) - требования предъявляются для подразделений специального назначения, морской пехоты, десантно-штурмовых и разведывательных подразделений, боевым пловцам и водолазному составу, а также экипажу кораблей и судов;

военнослужащим (гражданам), проходящим воинскую службу (проходящим воинские сборы), привлекаемым к подводному вождению танков и других машин, а также к выходу в море.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.