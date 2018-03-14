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Новая редакция требований, предъявляемых к соответствию состояния здоровья лиц для службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях
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Аннотация к документу: Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года № 52 «О внесении изменения в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 29 января 2013 года № 37 «Об утверждении требований, предъявляемых к соответствию состояния здоровья лиц для службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан» (не введен в действие)
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Требования, предъявляемые к соответствию состояния здоровья граждан (военнослужащих) к воинской службе по графам определены в приложении 1 к настоящим Требованиям, и предъявляются: по графе I:
гражданам при приписке к призывным участкам;
гражданам при призыве на срочную воинскую службу;
гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны Республики Казахстан (далее - специализированные организации МО РК) на безвозмездной основе;
гражданам, поступающим в республиканские военные школы-интернаты (лицеи) (далее - школы) и их воспитанникам;
по графе II:
гражданам (военнослужащим) при поступлении в военные учебные заведения (далее - ВУЗ), реализующие программы среднего технического
и профессионального, высшего образования;
гражданам при поступлении и обучающимся в военных кафедрах (факультетах) при высших учебных заведениях;
гражданам при поступлении на воинскую службу по контракту из числа рядовых, сержантов запаса, военнослужащим, проходящим срочную воинскую службу, а также лицам женского пола, не имеющим воинского звания;
гражданам при отборе для подготовки по военно-техническим и иным специальностям в специализированные организации МО РК на возмездной основе;
военнослужащим, проходящим срочную воинскую службу;
курсантам (кадетам) ВУЗ до заключения контракта о прохождении воинской службы;
рядовым и сержантам, пребывающим в запасе, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;
по графе III:
офицерам запаса при призыве на воинскую службу и поступлении на воинскую службу по контракту;
военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту;
офицерам, проходящим воинскую службу по призыву;
военнослужащим, при поступлении в ВУЗ, реализующие программы послевузовского образования;
курсантам (кадетам) ВУЗ после заключения контракта;
офицерам, пребывающим в запасе, при призыве на воинские сборы и прохождении воинских сборов, в учетных целях;
по графе IV:
военнослужащим (гражданам), проходящим воинскую службу (отбираемым для службы) в Десантно-штурмовых войсках (далее - ДШВ), Военно-морских силах (далее ВМС), частях специального назначения (далее - ЧСН) - требования предъявляются для подразделений специального назначения, морской пехоты, десантно-штурмовых и разведывательных подразделений, боевым пловцам и водолазному составу, а также экипажу кораблей и судов;
военнослужащим (гражданам), проходящим воинскую службу (проходящим воинские сборы), привлекаемым к подводному вождению танков и других машин, а также к выходу в море.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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