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В суде по делу о хищении нефти в Кызылординской области раскрыли новые факты

Продолжаются судебные слушания по фактам хищения нефти на территории Кызылординской области.

Фото : из открытых источников14 марта 2018, 18:57

Продолжаются судебные слушания по фактам хищения нефти на территории Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Свидетели один за одним продолжают раскрывать обстоятельства участия подсудимых в криминальном нефтепромысле.

Свидетель И. Ибрагимов рассказал подробности о руководящей роли подсудимого К. Баскараева по отношению к другим фигурантам: «Ильяс Алдонгаров занимался бумажными делами. Ключевые вопросы решал Кенжеке».

Со слов свидетеля, подсудимый К. Баскараев является владельцем ТОО «КАИС-сервис» и «Әлем Қызмет group», проходящих по уголовному делу (ряд свидетелей указали о хранении похищенной нефти в подземных цистернах ТОО «КАИС-сервис»).

Особый интерес вызвали допросы сотрудников органов внутренних дел – бывших коллег подсудимого Берика Утенова, ранее возглавлявшего Управление по борьбе с организованной преступностью ДВД по Кызылординской области.

Указанные свидетели сообщили о задержании в декабре 2016 года двух нефтевозов с нефтью (по версии следствия, транспортировалась краденая нефть) и прибытии Б. Утенова на место происшествия.

В свою очередь, подсудимые подтвердили, что Утенов в тот день познакомил их с сотрудниками УБОП ДВД по Кызылординской области. При этом Утенов представил фигурантов уголовного дела в качестве своих «братишек».


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