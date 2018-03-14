В суде по делу о хищении нефти в Кызылординской области раскрыли новые факты

Продолжаются судебные слушания по фактам хищения нефти на территории Кызылординской области.

Продолжаются судебные слушания по фактам хищения нефти на территории Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Свидетели один за одним продолжают раскрывать обстоятельства участия подсудимых в криминальном нефтепромысле.

Свидетель И. Ибрагимов рассказал подробности о руководящей роли подсудимого К. Баскараева по отношению к другим фигурантам: «Ильяс Алдонгаров занимался бумажными делами. Ключевые вопросы решал Кенжеке».

Со слов свидетеля, подсудимый К. Баскараев является владельцем ТОО «КАИС-сервис» и «Әлем Қызмет group», проходящих по уголовному делу (ряд свидетелей указали о хранении похищенной нефти в подземных цистернах ТОО «КАИС-сервис»).

Особый интерес вызвали допросы сотрудников органов внутренних дел – бывших коллег подсудимого Берика Утенова, ранее возглавлявшего Управление по борьбе с организованной преступностью ДВД по Кызылординской области.

Указанные свидетели сообщили о задержании в декабре 2016 года двух нефтевозов с нефтью (по версии следствия, транспортировалась краденая нефть) и прибытии Б. Утенова на место происшествия.

В свою очередь, подсудимые подтвердили, что Утенов в тот день познакомил их с сотрудниками УБОП ДВД по Кызылординской области. При этом Утенов представил фигурантов уголовного дела в качестве своих «братишек».

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