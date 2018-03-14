Сагинтаев провел совещание по вопросам развития предпринимательства

Планируется улучшение бизнес-климата в стране.

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам улучшения бизнес-климата в стране. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

В ходе совещания обсуждены предложения Национальной палаты «Атамекен» о мерах по увеличению доли местного содержания в закупках, а также о проекте Плана по повышению конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!