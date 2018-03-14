Сагинтаев провел совещание по вопросам развития предпринимательства
Планируется улучшение бизнес-климата в стране.
Фото : primeminister.kz14 марта 2018, 19:07
Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам улучшения бизнес-климата в стране. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.
В ходе совещания обсуждены предложения Национальной палаты «Атамекен» о мерах по увеличению доли местного содержания в закупках, а также о проекте Плана по повышению конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей.
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