Неизвестные расстреляли из машины мужчину в ЮКО

Подозреваемые взяты под стражу.

В Арыси неизвестные расстреляли из машины мужчину. От полученных ранений мужчина скончался на месте, передаёт Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Отырар TV".

Полицейские города Арыси определили подозреваемых в гибели человека. Трагедия произошла 9 марта. В районный отдел полиции обратился 25-летний гражданин заявивший, что неизвестные застрелили его деверя, 1977 года рождения.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что двое неизвестных, приехавшие на автомашине Лексус, стреляли в 41-летнего гражданина. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

Сейчас ведется следствие. Был проведен ряд экспертиз. Уже через сутки полицейские задержали подозреваемых - жителей Арыси 1985 и 1991 годов рождения. Подозреваемые взяты под стражу.

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