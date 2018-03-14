Разбившие в Алматинской области самолеты СУ-27 летчики вышли на свободу

Крушение военных самолетов СУ-27 произошли в Алматинской области 16 января и 21 декабря в 2016 году.

Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда заменила тюремный срок двум летчикам Радику Ашимову и Адильбеку Искакову в Талдыкоргане на условное наказание, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

В Талдыкоргане возле стен СИЗО летчиков встречали их родные и близкие. Первым из следственного изолятора вышел Радик Ашимов.

Военнослужащим 26 октября 2016 года было нарушено руководство по летной эксплуатации самолета "Су-27", из-за чего он по неосторожности вывел боевую технику из строя.

"По приговору суда от 16 января 2018 года военнослужащий признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 Уголовного кодекса и осужден к лишению свободы сроком на три года "- сообщили в пресс-службе военного суда.

Суд первой инстанции лишил его права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией военных летательных аппаратов, сроком на три года.

"Апелляция, поданная мной в апелляционную коллегию, не удовлетворена. Но главное я рад, что я сейчас на свободе, со своей семьей. Есть только одно "но": теперь я не смогу летать. Небо было моим вторым домом. Спасибо всем большое за поддержку и спасибо тем людям, которые верят, что я не виновен", – сказал Ашимов.

Через некоторое время вышедший из СИЗО второй летчик, майор Адильбек Искаков от интервью отказался.

21 декабря 2016 года в 25 километрах от города Талдыкорган в ночных условиях во время выполнения учебного полета самолет Су-27 воинской части 21751 Министерства обороны Республики Казахстана в результате авиационного инцидента потерпел крушение. Находящийся за штурвалом летчик Су-27 майор Адильбек Искаков успел катапультироваться.

Приговором суда майора Искакова признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 УК РК. Его приговорили к четырем годам лишения свободы сроком с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также он лишен права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с полетами, подготовкой к ним и эксплуатацией военных летательных аппаратов сроком на 4 года.

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