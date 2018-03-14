Рудненский полицейский спас мужчину из огня

В настоящее время личность пострадавшего установлена, им оказался 51-летний житель города.

В Рудном сотрудник полиции, рискую жизнью, спас мужчину из огня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

ЧП произошло 12 марта около 22.00. Инспектор отдела кадровой работы УВД города Рудного старший лейтенант полиции Ернар Дуйсенов возвращался с работы домой. Направляясь по улице Горняков, он увидел, что из колодца теплотрассы, расположенного между домами № 56 и № 54, выбиваются пламя и дым. Заглянув в колодец, он увидел мужчину, на котором горела одежда.

Недолго думая, старший лейтенант снял с себя куртку, набрал в неё снег и прыгнул в колодец, где горел мужчина. Он стал тушить пламя огня снегом и курткой, накрыв пострадавшего.

Огонь все-таки удалось потушить, но в колодце образовался дым, стало нечем дышать. С помощью прохожих Ернар вытащил пострадавшего мужчину из колодца, сообщил в скорую помощь и в «102».

Мужчина сильно обгорел, прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего.

В настоящее время личность пострадавшего установлена, им оказался 51-летний житель города.

По словам полицейского, он не испытывал страха и не думал об опасности, а просто хотел спасти человека.

- У меня подрастает маленький сын, ему полтора года, я торопился в тот вечер домой, но что-то подтолкнуло меня посмотреть в этот колодец. Да, осознаю, что рисковал, благо, прохожие помогли мне. Надеюсь, что и мой сынок, когда вырастет, не станет проходить мимо и будет помогать людям, - говорит Е.Дуйсенов.

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