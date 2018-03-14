Шенген подорожает

Существенно сократят предельные сроки выдачи, цену поднимут на 20 евро.

Еврокомиссия в среду анонсировала поправки в визовые правила ЕС, которые упростят въезд в шенгенское пространство, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Реформы, которые мы предлагаем сегодня, позволят законопослушным туристам получить визу более быстро и легко, одновременно установят более строгие стандарты безопасности, чтобы лучше выявлять и останавливать тех, кто приходит к нам незаконно», - заявил комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

Одним из главных изменений должно стать существенное сокращение предельных сроков выдачи виз - с 15 до 10 дней. При этом заявки на визу можно подавать не за три месяца до поездки, а за полгода, тогда как сама процедура заполнения и подачи заявки будет полностью электронной. Помимо прочего, Еврокомиссия предложила увеличить визовый сбор на 20 евро.

«Учитывая существенное увеличение расходов на обработку заявлений на получение визы в последние годы, будет введено умеренное увеличение визового сбора (с 60 до 80 евро), стоимость которого не менялась с 2006 года», - сообщили в Европейской комиссии.

Также входящим в шенгенское пространство странам предлагается разрешить выдачу краткосрочных виз непосредственно на границе. Однако срок действия таких виз будет ограничен семью днями, в то время как их получатели смогут находиться только в той стране, где виза выдана. В свою очередь, регулярно приезжающие в Евросоюз путешественники могут рассчитывать на получение долгосрочных многократных виз со сроком действия до 5 лет.

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