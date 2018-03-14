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Шведская модель с метровыми ногами покорила соцсети

При росте в 178 сантиметров длина ног шведки составляет 108 сантиметров.

Фото : соцсети14 марта 2018, 21:01

Модель из Швеции Ия Остергрен покорила пользователей соцсетей благодаря длинным ногам. Об этом сообщает телеканал "360".

При росте в 178 сантиметров длина ног шведки составляет 108 сантиметров. У страницы модели в Instagram, где она любит похвастать своей фигурой, более 143 тысяч поклонников.

Сама девушка признается, что в детстве выглядела как гадкий утенок и стеснялась своей худобы и ног. В 2013 году она решила заняться бодибилдингом и фитнесом, чтобы побороть депрессию, и результат не заставил себя долго ждать.

В соцсети девушка встретила своего мужа, шведского бодибилдера Торбьорна Остергрена. И умудряется сохранять прекрасную фигуру, несмотря на то что родила двух дочерей.


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