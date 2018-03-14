Полиция сняла с поезда бабушку и мальчика, заявивших о насилии – Аружан Саин

Женщину и ее внука доставили в полицейский участок, там же находится адвокат мальчика.

Семилетнего ребенка, который мог подвергаться насилию со стороны старшеклассников, и его бабушку, направлявшихся в Алматы из села Абай Южно-Казахстанской области, сняли с поезда, сообщила глава благотворительного фонда "ДОМ", известный общественный деятель Аружан Саин. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

"Семью бабушки и семилетнего ребенка, который рассказал о насилии над ним, силой сняли с поезда, на котором они выехали в Алматы, и повезли в ДВД ЮКО! Провожающим позвонил сопровождающий бабушки и внука Динмухамед, прокричал в трубку "Нас забирают с поезда, помогите" и связь прервалась", — описала ситуацию Аружан Саин на странице в соцсети.

По ее словам, с женщиной и ее внуком в полиции находится адвокат мальчика Бауыржан Азанов, туда же выехала общественный деятель Жанна Нурсеитова.

"Что это происходит? На каком основании? Они кто — обвиняемые? Преступники? На каком основании их ограничили в праве свободного перемещения по стране?" — задается вопросами глава благотворительного фонда.

Аружан Саин упомянула в публикации адвокатов, юристов, министра МВД, Генеральную прокуратуру и акима ЮКО — тех, кто, по ее мнению, может помочь в этой ситуации.

Ранее 62-летняя жительница села в Южно-Казахстанской области сообщила, что первоклассник, находящийся у нее на воспитании, стал жертвой насилия со стороны старшеклассников. 12 января она обратилась в полицию и заявила, что во время перемены после второго урока ее внука избил и надругался над ним 13-летний школьник.

Судебно-медицинская экспертиза не подтвердила факт насильственных действий сексуального характера в отношении первоклассника. Однако, по словам односельчанина, мальчика насиловали не менее десяти раз парни из неблагополучной семьи, а родственники директора местной школы могли "замять" дело с помощью связей, в том числе в полиции.

К резонансному делу подключились общественные деятели, соответствующие ведомства и уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева.

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