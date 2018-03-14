Токаев встретился с вице-президентом Индонезии

Продолжается визит Председателя Сената Касым-Жомарта Токаева в Джакарту.

Сегодня Спикер верхней Палаты Парламента Казахстана провел встречу с Вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу сената.

Председатель Сената высоко оценил плодотворный характер состоявшегося в сентябре 2017 г. визита Вице-президента Индонезии и вклад возглавляемой им делегации в успех Саммита Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане.

К. Токаев назвал полезным обмен опытом между нашими странами в вопросах продвижения толерантности, диалога религий, культур и цивилизаций. В связи этим он заявил о заинтересованности Казахстана в участии Президента Индонезии Джоко Видодо в работе предстоящего в октябре 2018 года Съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана.

Председатель Сената проинформировал индонезийскую сторону об осуществляемых в рамках «Пять социальных инициатив» Главы государства реформах, направленных на дальнейшее улучшение благосостояния граждан страны, а также о модернизации политической системы и духовной жизни Казахстана.

В свою очередь Юсуф Калла подчеркнул, что в его стране придают большое значение визиту казахстанской делегации и рассчитывают на активизацию взаимодействия в таких сферах, как транспорт, логистика, инвестиции, финансы, туризм и культура.

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