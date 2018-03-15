Бузову хотят сделать мэром Москвы

По словам главы партии, певица и телеведущая обладает всем набором качеств, чтобы заручиться поддержкой избирателей.

Члены "Партии ветеранов России" рассматривают возможность выдвижения певицы и телеведущей Ольги Бузовой на пост мэра Москвы на предстоящих сентябрьских выборах. В качестве одного из главных доводов называется то, что девушка родом из семьи военных, сообщает портал URA.RU.

Как отмечает председатель партии Ильдар Резяпов, помимо этого факта, Ольга Бузова также окончила школу с серебряной медалью, а университет — с красным дипломом. А благодаря своей телевизионной и эстрадной карьере имеет большой опыт публичной деятельности. Всё это, по словам Резяпова, поможет ей заручиться поддержкой массового избирателя.

— В нашей стране роль женщин в общественной и политической жизни искусственно преуменьшена. Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя, — заявил Резяпов, добавив, что окончательное решение по данному вопросу будет принято президиумом партии.

Сама же Ольга Бузова пока никак не прокомментировала данное предложение. Впрочем, его поступление она тоже не отрицает.

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