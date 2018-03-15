После присяги на Меркель совершили покушение

Нападавший громко кричал на "не-немецком" языке.

В столице Германии Берлине сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался совершить покушение на канцлера страны Ангелу Меркель. Об этом сообщает Welt.

Сообщается, что инцидент произошел на выходе из здания Бундестага.

Согласно информации издания, Меркель, собиравшаяся ехать к президенту Германии Франкe-Вальтеру Штайнмайеру, шла к машине, когда мужчина побежал к ней, но был остановлен службой безопасности. Меркель покинула место происшествия.

Указано, что подробности происшествия не сообщаются.

Издание отмечает, что нападавший громко кричал на "не-немецком" языке.

Напомним, Ангелу Меркель четвертый раз переизбрали канцлером Германии.

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