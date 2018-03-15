Умер режиссёр фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Леонид Квинихидзе

Квинихидзе известен по таким фильмам, как "Мэри Поппинс, до свидания!", "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня".

Известный режиссёр Леонид Квинихидзе умер в Москве после продолжительной болезни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сценариста не стало на 81-м году жизни. Данных о дате и месте прощания и похоронах пока не сообщается.

Квинихидзе известен по таким фильмам, как "Мэри Поппинс, до свидания!", "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня".

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