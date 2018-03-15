Умер режиссёр фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Леонид Квинихидзе
Квинихидзе известен по таким фильмам, как "Мэри Поппинс, до свидания!", "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня".
Фото : @Gosfilmofond15 марта 2018, 00:42
Известный режиссёр Леонид Квинихидзе умер в Москве после продолжительной болезни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сценариста не стало на 81-м году жизни. Данных о дате и месте прощания и похоронах пока не сообщается.
Квинихидзе известен по таким фильмам, как "Мэри Поппинс, до свидания!", "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4908727-41cbefaf9402fe6e27a031a011310960
Сейчас читают
Загрузка...