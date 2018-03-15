Дело о насилии в ЮКО: Балиева рассказала, как защитят мальчика

Омбудсмен подчеркнула, что у ребенка должно быть защищенное будущее.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева подробно рассказала о том, как планируется защищать права мальчика, заявившего о насилии, в ближайшее время и что его ждет в будущем, передает корреспондент Zakon.kz.

Находясь в Шымкенте, Балиева встретилась с прессой и рассказала следующее: "Я направила для работы мониторинговую группу, у нас в каждом регионе есть мониторинговая группа. Для чего я ее направила: чтобы, пока я приеду из Астаны, а страна у нас большая, мониторинговая группа могла узнать, что ребенку нужно, находится ли он в опасности, есть ли какие-то проблемы, которые немедленно надо решить".

"Мониторинговая группа была, она не могла сразу попасть к ребенку, потому что встретила представителей защиты, - пояснила омбудсмен. - Защитникам объяснили, что я как уполномоченный по правам ребенка, беру этого мальчика под свою защиту. Я сразу переговорила со всеми госорганами. Сейчас они готовы к проведению комплексной независимой экспертизы. Для чего я приехала сюда: для того, чтобы узнать, чтобы увидеть сама, своими глазами, состояние ребенка, в каком положении он находится, какие меры принимаются сейчас в отношении защиты прав мальчика. Я убедилась, что ребенок находится сейчас в безопасности, он сейчас со мной, бабушка и тетя рядом с ним. Долго не могли найти маму – я переговорила с мамой, мама тоже согласилась. Мы сейчас все встречаемся в Астане, они завтра улетают со мной в Астану. Мальчику сейчас надо создать комфортные условия, чтобы он мог отдохнуть, потому что проведение дополнительной экспертизы – это тоже стресс для ребенка. Будут предоставлены клиницисты, психологи, психиатры, врачи детские".

Как подчеркнула Балиева, к проведению нового обследования будут допущены все желающие участвовать в экспертизе – бабушка, мама, те специалисты, кого они хотят видеть в качестве экспертов.

"После результатов будут приняты меры. В случае положительного результата я буду требовать соответствующие меры по отношению ко всем участникам инцидента. Кроме того, как уполномоченный по правам ребенка, я обязана защитить не только этого малыша, но и тех детей, на которых указывают по обвинению в насилии. Если подтвердится, они будут привлечен к ответственности с учетом их прав", - объяснила омбудсмен.

Кроме того, Балиева сообщила, почему независимая экспертиза в Алматы, на которую ехали бабушка и мальчик, была бы незаконной.

На вопрос о том, как мальчику теперь жить, после всей этой истории, Загипа Балиева ответила, что семья готова к переезду по программе, где им будет предоставлено жилье, работа, школа.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Назначены повторные проверки. Вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила инцидент.

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