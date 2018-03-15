Утверждены формы отдельных документов по вопросам налогового и таможенного администрирования

В целях приведения норм законодательства в соответствие с требованиями действующих с 1 января 2018 года Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года и Кодекса от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» приказом Министра финансов РК от 8 февраля 2018 года № 146 утверждены следующие формы:

1) уведомления о погашении налоговой задолженности;

2) уведомления о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов;

3) распоряжения органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента), плательщика;

4) решения об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика;

5) акта описи ограниченного в распоряжении имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика;

6) постановления об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество плательщика;

7) уведомления об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов;

8) решения об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика;

9) решения об изменении срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат;

10) уведомления о налоговой задолженности физических лиц;

11) налогового приказа о взыскании задолженности физического лица;

12) акта камеральной таможенной проверки;

13) уведомления об устранении нарушений по результатам камеральной таможенной проверки;

14) протокола об отказе проверяемого лица в обеспечении доступа на объект должностных лиц органов государственных доходов;

15) акта изъятия документов либо их копии;

16) уведомления об итогах рассмотрения жалобы на уведомление о результатах проверки или уведомление об устранении нарушений;

17) уведомления о результатах проверки;

18) предписания;

19) дополнительного предписания к предписанию;

20) извещения о проведении выборочной налоговой проверки;

21) уведомления о начисленных суммах налогов, платежей в бюджет и социальных платежей за период с даты представления ликвидационной налоговой отчетности до даты завершения ликвидационной налоговой проверки;

22) извещения о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля;

23) уведомления об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля;

24) решения о снятии с регистрационного учета в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности;

25) заключения к акту налоговой проверки по подтверждению достоверности сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных к возврату из бюджета;

26) уведомления о получении органом государственных доходов сведений из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, поступившего от налоговых органов государств-членов Евразийского экономического союза;

27) решения органа государственного дохода на отзыв налоговой отчетности;

28) уведомления о продлении срока представления налоговой отчетности;

29) уведомления о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан;

30) уведомления о подтверждении места нахождения (отсутствия) налогоплательщика;

31) налогового требования;

32) решения о назначении контроля;

33) дополнительного решения к решению о назначении контроля;

34) требования об устранении нарушений налогового законодательства Республики Казахстан;

35) уведомления об итогах рассмотрения жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки;

36) патента на применение специального налогового режима для индивидуальных предпринимателей;

37) уведомления о применяемом режиме налогообложения;

38) уведомления о сумме налогов, исчисленных органом государственных доходов;

39) уведомления о начисленной сумме платы за эмиссии в окружающую среду на основании сведений уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды;

40) заключения по результатам камерального контроля.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 24 марта 2018 года.

Наряду с этим признаются утратившими силу некоторые приказы Министерства финансов РК.