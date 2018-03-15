Утверждены формы отдельных документов по вопросам налогового и таможенного администрирования
В целях приведения норм законодательства в соответствие с требованиями действующих с 1 января 2018 года Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года и Кодекса от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» приказом Министра финансов РК от 8 февраля 2018 года № 146 утверждены следующие формы:
1) уведомления о погашении налоговой задолженности;
2) уведомления о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов;
3) распоряжения органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента), плательщика;
4) решения об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика;
5) акта описи ограниченного в распоряжении имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика;
6) постановления об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество плательщика;
7) уведомления об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов;
8) решения об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента), задолженности по таможенным платежам, налогам, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов плательщика;
9) решения об изменении срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат;
10) уведомления о налоговой задолженности физических лиц;
11) налогового приказа о взыскании задолженности физического лица;
12) акта камеральной таможенной проверки;
13) уведомления об устранении нарушений по результатам камеральной таможенной проверки;
14) протокола об отказе проверяемого лица в обеспечении доступа на объект должностных лиц органов государственных доходов;
15) акта изъятия документов либо их копии;
16) уведомления об итогах рассмотрения жалобы на уведомление о результатах проверки или уведомление об устранении нарушений;
17) уведомления о результатах проверки;
18) предписания;
19) дополнительного предписания к предписанию;
20) извещения о проведении выборочной налоговой проверки;
21) уведомления о начисленных суммах налогов, платежей в бюджет и социальных платежей за период с даты представления ликвидационной налоговой отчетности до даты завершения ликвидационной налоговой проверки;
22) извещения о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля;
23) уведомления об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля;
24) решения о снятии с регистрационного учета в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности;
25) заключения к акту налоговой проверки по подтверждению достоверности сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных к возврату из бюджета;
26) уведомления о получении органом государственных доходов сведений из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, поступившего от налоговых органов государств-членов Евразийского экономического союза;
27) решения органа государственного дохода на отзыв налоговой отчетности;
28) уведомления о продлении срока представления налоговой отчетности;
29) уведомления о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан;
30) уведомления о подтверждении места нахождения (отсутствия) налогоплательщика;
32) решения о назначении контроля;
33) дополнительного решения к решению о назначении контроля;
34) требования об устранении нарушений налогового законодательства Республики Казахстан;
35) уведомления об итогах рассмотрения жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки;
36) патента на применение специального налогового режима для индивидуальных предпринимателей;
37) уведомления о применяемом режиме налогообложения;
38) уведомления о сумме налогов, исчисленных органом государственных доходов;
39) уведомления о начисленной сумме платы за эмиссии в окружающую среду на основании сведений уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды;
40) заключения по результатам камерального контроля.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 24 марта 2018 года.
Наряду с этим признаются утратившими силу некоторые приказы Министерства финансов РК.
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