Касательно представления сведений об использованных билетах при перевозках в общественном городском транспорте

Согласно статье 22 Налогового кодекса налоговые органы взаимодействуют с уполномоченными государственными и местными исполнительными органами, разрабатывают и принимают совместные меры контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обеспечивают взаимный обмен информацией. При этом уполномоченные государственные и местные исполнительные органы обязаны оказывать содействие налоговым органам в выполнении задач по осуществлению налогового контроля.

В частности, местные исполнительные органы должны представлять в налоговые органы по месту нахождения сведения об использовании налогоплательщиками билетов в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте по форме , утвержденной Приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2018 года № 207. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Наряду с этим признается утратившим силу приказ Министра финансов РК от 1 февраля 2012 года № 69 «Об утверждении формы сведений об использовании налогоплательщиками билетов в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте».