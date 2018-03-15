В Шымкенте автомобиль разорвало на части: пострадали 7 человек

В числе пострадавших в дорожной аварии двухлетний ребенок и беременная пассажирка.

В Шымкенте произошла авария, в результате которой легковой автомобиль разорвало на части, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

Поздним вечером 14 марта жуткая авария произошла на пересечении улицы Аргынбекова и улицы Байтерекова. На перекрестке столкнулись Opel и ВМW. Удар был такой силы, что одну из иномарок разорвало на две части.

Пострадали семь человек. Из них двое: молодая женщина и парень находятся в реанимации шымкентской городской больницы скорой медицинской помощи.

Состояние 27-летней беременной женщины врачи оценивают, как тяжелое. Срок ее беременности 26-27 недель. Она была пассажиркой автомобиля Opel.

Двухлетний малыш, которая скорая помощь отвезла в детскую больницу в Нурсате — сын этой женщины.

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