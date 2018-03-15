Олега Табакова похоронят сегодня в Москве

Отпевание Табакова по желанию родственников будет закрытым.

Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым состоится в четверг в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова, который он возглавлял, пишет ТАСС.

Актер скончался 12 марта в Москве, ему было 82 года.

"В 9 часов (12 часов по времени Астаны) утра двери Московского художественного театра откроются для всех желающих проститься с Олегом Павловичем Табаковым, - сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина. - Гражданская панихида начнется в 12:00 мск (15:00 аст) и продлится в течение часа".

Что касается отпевания Табакова, то этот церковный чин пройдет в закрытом режиме. "Отпевание Табакова по желанию родственников будет закрытым, поэтому место и время не разглашаются", - сказал ТАСС источник в Московской патриархии.

Похоронят артиста в этот же день на Новодевичьем кладбище. "Процедура захоронения назначена на 16:00 по московскому времени (19:00 аст)", - сообщил ТАСС источник в городской администрации. По словам собеседника агентства, Табаков будет похоронен на Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина и знаменитого российского художника Ильи Глазунова.

Соболезнования в связи с кончиной актера выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский и другие официальные лица. Узнав о смерти Табакова, люди в тот же день понесли цветы к Московскому художественному театру, в стенах которого состоялся стихийный траурный митинг.

Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он является лауреатом Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Артист - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова, он также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!