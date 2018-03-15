Бозумбаев рассказал, как в детстве топил печь углем

Канат Бозумбаев сообщил, что общая протяженность первого этапа магистрального газопровода, который обеспечит голубым топливом Астану, составит 1 080 километров.

Министр энергетики Канат Бозумбаев вспомнил, как в детстве топил печь углем. Об этом он рассказал в рамках спецпроекта "Пять точек роста", посвященного пяти социальным инициативам Президента РК на ТК "Хабар", передает Zakon.kz.

"Я ровно в таком же (частном особняке – Прим. автора) вырос и точно такую же угольную печь топил, и я помню, что даже вечером иногда родители не выпускали на улицу, потому, что смог был очень сильный, потому, что перед ночью зимой обычно протапливали все печи", – рассказал министр.

Далее Канат Бозумбаев перешел к делам реальным и сообщил, что общая протяженность первого этапа магистрального газопровода, который обеспечит голубым топливом Астану, составит 1 080 километров.

"Стоимость порядка 267-270 миллиардов тенге – это по технико-экономическому обоснованию, сейчас полным ходом идет разработка проектно-сметной документации. Предполагаем, что в мае "КазТрансГаз" закончит разработку ПСД и где-то к концу июня мы получим государственную экспертизу, тогда будет точно понятна окончательная стоимость этого магистрального газопровода", – прокомментировал Бозумбаев.

Напомним, 5 марта в ходе совместного заседания палат Парламента РК Глава государства Нурсултан Назарбаев озвучил пять социальных инициатив, в том числе и по дальнейшей газификации страны. 10 марта в Министерстве энергетики РК обозначили сроки газификации Астаны.

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