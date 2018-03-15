Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов определились все участники 1/4 финала, передает Vesti.kz.

Ими стали английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", испанские "Барселона", "Реал" и "Севилья", итальянские "Рома" и "Ювентус", а также немецкая "Бавария".

Завершили участие в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала английские "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси", португальский "Порту", украинский "Шахтер" из Донецка, турецкий "Бешикташ", французский ПСЖ и швейцарский "Базель".

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта и начнется в 16:00 по времени Астаны. На этой стадии могут встречаться клубы из одной страны. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 3 и 4 апреля, а ответные - через неделю.