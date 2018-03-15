Головкин обратился к болельщикам

Реванш Головкин — Альварес состоится 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) обратился к любителям бокса перед реваншем с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Я хотел бы пожелать всем болельщикам спорта, чтобы они оставались здоровыми, а тем, кто любит спорт и занимается спортом, тем, кто смотрит бокс, чтобы приходили и смотрели этот бой [с Альваресом], так как это самый большой бой в мире бокса сейчас. И чтобы они всегда оставались при своем мнении и не поддавались тому, что пытаются навязать, и были честными к самим себе, — напутствовал фанатов Головкин.

Реванш Головкин — Альварес состоится 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Там же прошел и первый бой, который завершился спорной ничьей.