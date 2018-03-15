Президент Узбекистана опубликовал блиц-опрос казахстанцев
Им задали вопросы о достопримечательностях, фильмах, певцах и, конечно же, о национальной кухне.
Фото : скриншот15 марта 2018, 07:11
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поделился видео, на котором казахстанцы в Астане, рассказали об Узбекистане, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовано на официальной странице Шавката Мирзёева.
Им задали вопросы о достопримечательностях, фильмах, певцах и, конечно же, о национальной кухне.
Сегодня глава Узбекистана по приглашению Президента РК Нурсултана Назарбаева посетит с рабочим визитом Астану. Также он примет участие в церемонии официального открытия Года Узбекистана в Казахстане.
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