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Президент Узбекистана опубликовал блиц-опрос казахстанцев

Им задали вопросы о достопримечательностях, фильмах, певцах и, конечно же, о национальной кухне.

Фото : скриншот15 марта 2018, 07:11

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поделился видео, на котором казахстанцы в Астане, рассказали об Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано на официальной странице Шавката Мирзёева.

Им задали вопросы о достопримечательностях, фильмах, певцах и, конечно же, о национальной кухне.

Сегодня глава Узбекистана по приглашению Президента РК Нурсултана Назарбаева посетит с рабочим визитом Астану. Также он примет участие в церемонии официального открытия Года Узбекистана в Казахстане.



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