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Костанайцы в соцсетях объявили «Баттл сосулек»

Ради безопасности самую большую – более чем двухметровую, жители микрорайона умудрились сбить буквально вчера.

Фото : kstnews.kz15 марта 2018, 07:29

Жители Костаная публикуют на своих страницах в соцсетях фото свисающих с крыш сосулек, выбирая самую большую, передает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Жительница Костаная Евгения Иванова из Затобольска уверена, что могла бы победить в соревновании. Девушка проживает в микрорайоне «Нурай» и мощные ледяные сталактиты вызывают у нее тревогу.

В этом небольшом районе пригорода их действительно много. Мы насчитали шесть. Три из них — длиной не меньше полутора метров, одна – все два. Ради безопасности самую большую – более чем двухметровую, жители микрорайона умудрились сбить буквально вчера.

Напомним, в начале марта на проблеме образования и своевременного сбивания сосулек акцентировал внимание аким Костаная Базыл Жакупов. В своем обращении к председателям ПКСК он отмечал, что этот вопрос нужно держать на контроле и «не проморгать».


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