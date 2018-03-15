Житель поселка Караболак едва не повесился из-за коровы

Ветеринары признали одну из лучших в небольшом хозяйстве коров бруцеллезной и потребовали продать им за бесценок.

Житель поселка Караболак Южно-Казахстанской области Турашбек Имамов едва не повесился из-за коровы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Мужчина решил свести счеты с жизнью после того, как в семью наведались ветеринары. Они признали одну из лучших в небольшом хозяйстве коров бруцеллезной и потребовали продать им за бесценок. Но мужчина сбыл мясо по рыночной стоимости и теперь может угодить в тюрьму.

37-летнего Турашбека Имамова перевели в палату. В реанимации он пролежал двое суток. Мужчина пока не может разговаривать – повреждена гортань. Турашбек пытался повеситься в собственном сарае, но супруга буквально вытащила его из петли. Женщина рассказала, что довели супруга до крайности районные ветеринары.

– Они сказали, чтобы мы им дёшево продали нашу лучшую корову, якобы она больна бруцеллезом. Муж отказался. Мы сами ее зарезали и продали. Тогда ветеринары с участковым пришли и сказали, что мужу грозит штраф или даже тюрьма, - объяснила жена Турашбека Имамова Гульмира Имамова.

В семье Имамовых четверо маленьких детей и шестеро взрослых. Живут они на самой окраине поселка. Перебиваются случайными заработками. Самое ценное, что у них есть – это четыре коровы. И именно самую крупную ветеринары признали больной.

– Мы даже не видели, когда и как они у коров брали анализы. Нас не было дома. А потом стали требовать, чтобы мы им продали мясо по 500 тенге за килограмм, - сказал отец Турашбека Имамова Сайдикарим Имамов.

То, что ветеринары приезжали в дом Имамовых, когда хозяев не было дома, подтверждают и соседи.

Ветеринары, тем временем, все силы направили на поиски проданного мяса больной коровы.

– Эту корову в течение 15 дней после исследования должны были сдать на санитарную бойню. Это мясо, полученное от положительно реагирующих коров, должно идти на переработку. Я на сегодняшний день написал письмо в прокуратуру об этом, в КНБ и внутренних дел написал письмо, - прокомментировал начальник отдела ветеринарии Сайрамского района Рыскул Есболаев.

Ветеринары рассказали, что все зараженное бруцеллезом мясо крупного рогатого скота идет на переработку в колбасные цеха – иначе его использовать нельзя. Если мясо больной коровы найти не удастся, то хозяину грозит крупный штраф – это более 7 миллионов тенге – или лишение свободы до 3 лет.

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