Предпринимателям СКО вернули 40 млн тенге за «незаконный» тариф

Из-за высоких тарифов на электроэнергию предприниматели Северного Казахстана сократили производство.

Энергетики Северного Казахстана компенсировали индивидуальным предпринимателям 40 миллионов тенге за свет. Об этом рассказали в антимонопольном департаменте, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Данная сумма - компенсация за незаконные начисления, - пояснили специалисты. С сентября прошлого года, после отмены дифференцированного тарифа по зонам суток, ТОО «Севказэнергосбыт» перевели ИП из категории юридических лиц в физические.

В итоге цена за электроэнергию для них выросла с четырёх с половиной до 20 тенге. При этом, для крупных компаний тариф составил 15 тенге. После обращения Палаты предпринимателей, антимонопольщики действия энергетиков признали незаконными. 14 февраля последним вынесли уведомления. И 1 марта в компании произвели перерасчёт. В общей сложности компенсацию получили 900-сот бизнесменов на 40 млн тенге.

"1 марта текущего года ТОО «Севказэнергосбыт» проинформировало департамент об исполнении уведомления. 903 ИП был произведен перерасчет на сумму 40 млн тенге. В дальнейшем будет применяться правильный тариф, т.е. средне-отпускной тариф для юридических лиц к этой группе индивидуальных предпринимателей", - прокомментировала зам. руководителя Департамента КРЕМ, защите конкуренции и прав потребителей Наталья Шаяхметова.

Из-за высоких тарифов на электроэнергию предприниматели Северного Казахстана сократили производство. В частности, отмена диф-тарифа ударила по хлебопекарням. Сумма платежей за свет у них превысила миллион тенге за месяц.

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