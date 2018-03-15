Как допинг «Канело» может помочь Головкину победить в реванше

Журналист Boxingnews24.com Джим Дауэр рассказал, как положительный допинг-тест Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) может сыграть на руку Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО) в реванше, сообщает Sports.kz.

«Реванш покажет, кто лучший боец — Головкин или „Канело“, если судьи в этот раз будут считать логически. Теперь с положительным допинг-тестом „Канело“ на кленбутерол ему будет сложнее выиграть решением. Хотелось бы верить, что судьи не будут демонстрировать предвзятости, но никогда не знаешь, что придет им на ум, когда дело дойдет до судейских записок», — пишет автор.

Реванш состоится 5 мая в Лас-Вегасе.