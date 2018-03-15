Казахстанец победил соперника по Олимпиаде-2016 и вышел в 1/2 финала турнира в Польше

28-летний полутяжеловес стал седьмым медалистом из Казахстана.

Двукратный серебряный призер Олимпиад Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма) вышел в полуфинал международного турнира Феликса Штамма в Польше, передает Vesti.kz.

28-летний казахстанский боксер в 1/4 финала встречался с соперником, которого побеждал на Олимпиаде-2016 - с Михаилом Долголевецем из Беларуси. Как и в Рио-де-Жанейро, Ниязымбетов выиграл у оппонента и вышел в полуфинал, но в отличие от олимпийского результата - раздельным решением судей.

Ниязымбетов начал Олимпиаду с победы и вышел в четвертьфинал

Еще одним полуфиналистом стал Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов), который также единогласным решением судей победил Зденека Чладека из Чехии. Прошел в следующий раунд и Абай Толеш (до 75 килограммов): боксер второго среднего веса раздельным решением судей переиграл поляка Станислава Гибадло.

Ранее в полуфинал вышли еще четыре отечественных боксера - Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов), Антон Пинчук (до 91 килограмма) и Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма).

Трех боксеров казахстанская сборная потеряла. Досрочно состязание покинули Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Азамат Исакулов (до 52 килограммов) и Берик Абдрахманов (до 60 килограммов).

Добавим, что полуфинальные поединки пройдут 15 марта, а поединки за "золото" намечены на 16 число.