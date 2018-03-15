Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Samsung приглашает на грандиозный фестиваль Galaxy S9 и S9+ в «Алматы Арена»

В честь официального старта продаж новинок в Казахстане состоится концерт популярных артистов – Али Окапова, Жанар Дугаловой, команды Ninety One, а также хедлайнера фестиваля – российского рэпера L'ONE!

Фото : samsung.com15 марта 2018, 09:00

Долгожданные флагманские смартфоны с революционной камерой Samsung Galaxy S9 и S9+ будут представлены 17 марта в Ледовом дворце «Алматы Арена», сообщает Zakon.kz.

В честь официального старта продаж новинок в Казахстане состоится концерт популярных артистов – Али Окапова, Жанар Дугаловой, команды Ninety One, а также хедлайнера фестиваля – российского рэпера L'ONE!

Участники мероприятия смогут протестировать Galaxy S9 и S9+ не только на промо-стойках, но и в пяти специальных интерактивных зонах, где можно убедиться в исключительных возможностях камеры и сделать потрясающие селфи в специально созданных для этого условиях.

Кроме того, гости смогут поучаствовать в увлекательных активностях и конкурсах. Фестиваль обещает быть насыщенным!

По итогам мероприятия среди участников будут разыграны флагманские смартфоны Galaxy S9 и другие ценные призы.

Начало программы активностей – в 14.00 часов.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте.

Флагманские смартфоны Galaxy S9 и S9+ полностью меняют представление о качестве мобильной камеры. Новинки оснащены двумя 12-мегапиксельными основными камерами с широкоугольным и телеобъективом. Невероятно быстрый автофокус и изменяемая апертура F1.5/F2.4 обеспечивают невероятно четкие, потрясающие кадры в полной темноте.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты