Versace отказалась от использования натурального меха
"Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно", — сказала она.
Фото : соцсети15 марта 2018, 09:29
Глава всемирно известного итальянского дома моды Versace Донателла Версаче в интервью журналу 1843 объявила о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров, сообщает РИА Новости.
"Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно", — сказала Версаче.
Ранее модные бренды Michael Kors и Jimmy Choo объявили об аналогичном решении, пополнив список модных домов, отказавшихся от меха, куда уже входят Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.
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