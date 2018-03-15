15 марта на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода

Местами пройдут осадки, на юге - сильные.

15 марта с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, на юге местами сильные. Лишь на западной половине республики погода без осадков. На большей части территории ожидается туман. Местами гололед, усиление ветра, на севере низовая метель, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, в Жамбылской области днем порывы 23 м/с.

В Костанайской области местами - туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, днем Атырауской областях местами ветер 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами - туман, ночью гололед.

В Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами – туман.

В Алматы днем преимущественно облачно, + 2.

В Астане днем преимущественно облачно, - 7.

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