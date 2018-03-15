В ВКО произошло землетрясение

Интенсивность в эпицентре составила 3,4 балла.

В ВКО в 206 километрах к юго-востоку от Усть-Каменогорска произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, интенсивность в эпицентре составила 3,4 балла.

Толчки были зарегистрированы в 08:14 по времени Астаны.

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