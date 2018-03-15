В ВКО произошло землетрясение
Интенсивность в эпицентре составила 3,4 балла.
Фото : 15 марта 2018, 09:41
В ВКО в 206 километрах к юго-востоку от Усть-Каменогорска произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, интенсивность в эпицентре составила 3,4 балла.
Толчки были зарегистрированы в 08:14 по времени Астаны.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4908754-fa7ca79714715423c7d92310e1bf81c5
Сейчас читают
Загрузка...