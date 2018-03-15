Ученые доказали, что рождение ребенка ухудшает состояние зубов женщин
За каждого ребенка, как любили говорить повивальные бабки, мать расплачивается одним зубом.
Заведение большого числа детей оказалось вредным для здоровья зубов женщин – они теряют примерно четыре зуба при появлении третьего ребенка в семье, сообщает РИА Новости.
К подобному выводу пришли медики, опубликовавшие статью в Journal of Epidemiology & Community Health.
"Наше исследование показывает, что мы должны постоянно вести пропаганду гигиены ротовой полости и здорового питания, а также заставлять молодых матерей и беременных женщин регулярно посещать стоматолога для того, чтобы избежать подобных проблем в будущем", — пишут Франк Габель из Гейдельбергского университета (Германия) и его коллеги.
В большинстве развитых стран мира давно существует представление о том, что вынашивание и рождение ребенка никогда не проходит бесследно для организма матери. Сильнее всего, согласно этим поверьям, от этого страдают кости и зубы женщин – за каждого ребенка, как любили говорить повивальные бабки, мать расплачивается одним зубом.
Габель и его коллеги выяснили, что повитухи недооценивали "разрушительный потенциал" процесса продолжения рода, проанализировав данные, которые собирали медицинские и социальные службы 27 стран Европы и Израиля в рамках проекта SHARE.
В нем участвовало примерно 120 тысяч пожилых мужчин и женщин, согласившихся на всесторонние наблюдения за их жизнью на протяжении нескольких лет, в том числе и за тем, в каком состоянии находились их зубы и кости.
Авторы статьи воспользовались этим набором данных, и сопоставили состояние зубов участников SHARE с тем, как много детей они имели и какой диетой они питались. Когда ученые убрали все побочные факторы, они обнаружили любопытную закономерность, которая подтвердила народные поверья.
Как оказалось, между состоянием зубов и числом детей действительно существовала связь, однако она проявлялась далеко не всегда и не везде – она была характерна только для женщин, рожавших как минимум три раза. Как правило, у таких многодетных матерей было в среднем на 4,27 зуба меньше, чем у женщин, имевших два или одного ребенка. Последующие дети "отнимали" у них примерно по половине зуба.
Что интересно, для мужчин подобная закономерность была совершенно нехарактерной, что говорит о том, что она имела исключительно биологическое происхождение, связанное с особенностями работы организма женщин.
Эту взаимосвязь, как считают авторы статьи, следует учитывать медикам и социальным службам при разработке стратегий по защите здоровья женщин и продления их жизни. В ближайшее время Габель и его команда планируют провести повторные наблюдения и эксперименты, которые, как они надеются, помогут им подобрать оптимальную стратегию для борьбы с данным феноменом.
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