Назначен председатель совета директоров АО «ForteBank»

В соответствии с решением Совета директоров АО «ForteBank» от 12 марта 2018 года Ауэзов Магжан Муратович избран Председателем Совета директоров банка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

До 9 февраля Ауэзов занимал пост председателя правления банка.

АО «ForteBank» был образован в 2015 в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны 19 филиалами и 102 отделениями, а также обширной терминальной и эквайринговой сетью.