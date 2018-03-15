Назначен председатель совета директоров АО «ForteBank»
В соответствии с решением Совета директоров АО «ForteBank» от 12 марта 2018 года Ауэзов Магжан Муратович избран Председателем Совета директоров банка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
До 9 февраля Ауэзов занимал пост председателя правления банка.
АО «ForteBank» был образован в 2015 в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны 19 филиалами и 102 отделениями, а также обширной терминальной и эквайринговой сетью.
15 марта 2018, 10:00
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»
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