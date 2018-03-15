Взрывные работы проводят в ВКО

Оперативные штабы КЧС и ДЧС ВКО продолжают координировать работу последствий от дождевых паводков.

В результате погодных условий в регионе подтоплениям частично подверглись 2 города и 10 районов. Комиссия продолжает подсчет подтопленных домов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

На местах отвод воды, расчистку арыков осуществляют спасатели и коммунальные службы. Помощь оказали волонтеры молодежного крыла «Жас Отан».

Люди, эвакуированные в специализированные пункты, обеспечены горячим питанием.

"В области во избежание заторов и зажоров на уязвимых участках рек проводятся взрывные работы. Для более точных прогнозов выявления паводкоопасных зон осуществляется облет территории области. В Аягозском, Курчумском, Тарбагатайском, Уланском, Урджарском, Зайсанском, Глубоковском, Катон-Карагайский, Зыряновский, Шемонаихинский районах и городах Риддер и Усть-Каменогорск выставлены посты, ведется круглосуточное дежурство за паводковой обстановкой. Сейчас ситуация стабильная", - отметили в КЧС.

Однако, 16 и 17 марта синоптики прогнозируют штормовое предупреждение о повышении температуры, формировании талого стока и подъеме уровня воды в реках.

В настоящее время уложено около 8000 мешков с песком. Откачано порядка 50 000 куб.метров воды.

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