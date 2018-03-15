В Алматы пропала девочка
14 марта ее видели в районе Сатпаева - Гагарина, в Алматы.
Фото : 15 марта 2018, 10:22
В Алматы разыскивают девочку, передает Zakon.kz.
Информацию о пропаже в Facebook разместила мама девочки.
"Пожалуйста максимальный перепост! У меня пропала дочь, вчера ее видели последний раз в районе Сатпаева - Гагарина, в Алматы. Ее имя Катя Мельник. Была одета в черную куртку до колен, с капюшоном, черная шапка, темно-синие брюки, белую рубашку, ярко синие ботинки. Рост 165 см, карие глаза, темные волосы. Все, кто что-либо знает о ее вероятном местонахождении звоните мне по тел. +7 777 242 79 43 и в УВД Бостандыкского района 254 47 02. Помогите мне найти самое дорогое что есть", - написала Юлия Мельник (орфография и пунктуация автора сохранены).
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