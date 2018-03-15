В Актобе началось празднование Наурыз мейрамы

Официальный старт торжествам дан в среду, 14 марта, – в Парке имени Первого Президента прошла акция «Наурыз, қош келдің!» и фестиваль бауырсака.

В этом году праздник весеннего пробуждения и обновления жители Актюбинской области будут отмечать целый месяц - с 14 марта по 14 апреля, передает собственный корреспондент zakon.kz по Актюбинской области.

Официальный старт торжествам дан в среду, 14 марта, – в Парке имени Первого Президента прошла акция «Наурыз, қош келдің!» и фестиваль бауырсака.

Как сообщила руководитель управления культуры Маржан Корганбаева, всего в течение месяца по области будет проведено более 5 000 культурно-массовых мероприятий. Жителей и гостей региона ожидают фестивали наурыз-коже и плова, домбыра- и шубат-пати, выставки национальной кухни и одежды, состязания по национальным видам спорта и многое другое. В рамках благотворительных акции будет организовано около 3 тысяч праздничных столов.

«В выходные дни актюбинцы смогут принимать участие в различных уличных конкурсах и концертах. Для жителей каждого населенного пункта будет организован настоящий праздник», - уверена Маржан Корганбаева.

Центральные торжественные мероприятия, посвященные Наурызу, состоятся 21-22 марта.

«21 марта в Актобе и в райцентрах пройдет праздничный караван «Жарапазан», который поздравит и пригласит жителей на Наурыз. 22 марта по всей области пройдут народные гулянья, театрализованные программы, национальные спортивные состязания», - рассказала Маржан Корганбаева.

Для участия в гала-концерте 22 марта в Актобе прибудут творческие коллективы из Оренбургской области. В областном центре также установят более 60 нарядных юрт с национальным убранством, а для угощения жителей и гостей города приготовят 11 тысяч килограммов плова, 10 тысяч килограммов баурсаков и 13 тысяч литров наурыз-коже.

Отметим, что в эти дни актюбинцы также отпразднуют годовщину программной статьи «Рухани жаңғыру»: 12 апреля в Актобе и в районных центрах состоится комплекс мероприятий "Наурыз - жаңғыру нышаны".





Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!