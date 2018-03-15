Пойман подозреваемый в выуживании крупных сумм у ресторанов Астаны и Алматы

Ущерб ресторанам составил более 2 млн тенге.

Полиция Астаны сообщила о задержании подозреваемого в ресторанном мошенничестве, передает Zakon.kz.

Напомним, в феврале текущего года столичная полиция распространила информацию о том, что неизвестные под предлогом банкетов с известными и влиятельными людьми обманывали рестораны на крупные суммы денег.

Мошенники по телефону, представляясь руководством акимата города, звонили в рестораны и сообщали их руководителям, что к ним на ужин или обед прибудет аким города (заместители акима) со своими гостями. Как правило, в числе гостей мошенники называют имена известных общественных деятелей или представителей руководства государственных структур. По случаю такого посещения якобы ему, то есть руководителю отдела (помощнику) поручен заказ банкета по телефону. Заверив представителя заведения в том, что банкет будет непременно оплачен по завершению, «заказчик» просил, чтобы на столе желательно было очень дорогое спиртное. Для убедительности «заказчик» подсказывал представителю ресторана, в каких магазинах города можно приобрести элитное спиртное. Через некоторое время мошенник перезванивал в ресторан и сообщал, что он находится в специализированном магазине, где в ассортименте имеется нужное спиртное. И, чтобы администратор не тратил время на дорогу, убеждал представителя ресторана оплатить за спиртное через Qiwi-кошелек. Потерпевшие, не желая отказываться от банкета, перечисляли деньги на приобретение элитного спиртного. После чего «заказчики банкета» отключали телефоны и исчезали.

"При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан гр. К., который мошенническими действиями нанес ущерб на общую сумму более 2 млн тенге. Проводится расследование, в действиях подозреваемого доказывается более 15 эпизодов. ДВД Астаны предупреждает о подобных мошеннических фактах и просит администрацию, владельцев ресторанов, отелей и кафе быть бдительнее и не поддаваться уловкам мошенников", - сообщили в столичной полиции.

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