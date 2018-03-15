В Астане будет разработана программа по строительству общежитий

Аким Астаны Асет Исекешев подробно рассказал о работе, которая уже ведется в столице в рамках реализации данного направления.

Сегодня в городском акимате состоялось заседание актива столицы по обсуждению пяти социальных инициатив Президента. Третья инициатива направлена на повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи, передает официальный сайт столичного акимата.

Аким Астаны Асет Исекешев подробно рассказал о работе, которая уже ведется в столице в рамках реализации данного направления.

«Сегодня создана рабочая группа, с тремя крупными вузами мы уже начали сотрудничать, определились с земельными участками. Главное, они должны быть недалеко от учебных заведений, в шаговой доступности. Сейчас должны быть выслушаны все предложения от руководителей колледжей о том, какие у них есть потребности по строительству общежитий. В ближайший срок нам необходимо разработать конкретную программу по строительству общежитий в Астане для вузов и для колледжей», - сказал аким.

Также учитывая запросы рынка труда, по словам акима, уже пересматривается политика занятости для подготовки конкурентоспособных в долгосрочной перспективе специалистов.

«В условиях четвертой промышленной революции преимущество будет отдаваться техническим специальностям. Новая социальная политика предусматривает увеличение количества грантов в области развития инноваций. Упор будет сделан на подготовке кадров в области информационных технологий, робототехники, нанотехнологий. Это стратегическая задача, вложение в создание человеческого капитала, который станет мощным ресурсом для создания новой казахстанской экономики, конкурентоспособной в современном мире», - отметил Асет Исекешев.

Сегодня в столице активно развивается инновационная экосистема города. Ведется создание крупных научных и образовательных центров, стимулирование технологического предпринимательства.

«На базе Назарбаев университета созданы все условия для развития научно-исследовательских проектов и инновационных решений. С прошлого года во всех школах столицы внедрен предмет робототехника. В целях реализации поручения Главы государства по внедрению бесплатного профессионально-технического образования, в колледжах обучаются более 4 тысяч студентов, 40% из них по рабочим специальностям», - сообщил Асет Исекешев.

В своем докладе генеральный директор ТОО «Шар Құрылыс» Жанна Бектемирова сообщила о готовности поддержать инициативу Главы государства по строительству общежитий для студентов.

«На сегодняшний день наша компания располагает всеми передовыми возможностями в проектировании и строительстве самых различных проектов студенческих городков с максимально широким набором архитектурных решений. Все это невозможно без модернизации технологии строительства, без современного оборудования и новых передовых методов проектирования зданий», - сказала Жанна Бектемирова.