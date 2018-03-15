«Я исцелял недоношенных детей в унитазе»: как тренер по плаванию учил женщин рожать

Игорь Чарковский проводил множество исследований не только на новорожденных, но и на беременных женщинах, а также активно изучал пользу родов в воде.

Роды в воде — весьма популярная альтернатива традиционному появлению детей на свет. Ее сторонники расписывают многочисленные преимущества, однако скептики настроены настороженно. В основоположником данной методики в России является Игорь Чарковский. На днях 82-летний ученый напомнил о себе, став героем мировых СМИ.

14 марта все западные информационные порталы облетела новость о том, что на одном из египетских пляжей российская туристка родила ребенка. Об этом мир узнал благодаря фотографиям, размещенным местной жительницей на своей странице в Фейсбуке. На снимках Хадии Хосни Эль Саид отчетливо видно, как молодая мать выходит из воды (выглядит стройная девушка в бикини так, будто и не рожала!). Оба ее спутника при этом выносят на берег младенца с пуповиной.

Иностранным СМИ не удалось выяснить личности участников этой необычной истории. Однако Woman.ru провел свое расследование и готов поведать о личности седовласого джентльмена, принимавшего роды. Знакомьтесь: Игорь Чарковский.

Его имя известно последователям нетрадиционной медицины. Именно Игорь Борисович является основоположником методики «мягких родов», когда малыш появляется на свет в воде. Чарковский — личность неординарная и одиозная. Чего только стоит тот факт, что он, не имея профессионального медицинского образования, принимал роды у сотен, если не тысяч российских женщин.

Начало «творческого пути»

В конце 1960-х жена ученого родила недоношенную дочь весом чуть больше килограмма. Врачи высказались однозначно: младенец обречен и не выживет. Махнув рукой на специалистов, Чарковский забрал жену с ребенком домой и решил действовать по собственной методике. Тогда он сконструировал нечто наподобие аквариума, где его дочь по прошествии времени начала свободно плавать и прибавлять в весе. В шесть месяцев девочка, сидя на дне своего «бассейна», играла под водой в камешки, без проблем задерживая дыхание на две-три минуты.

В те далекие времена о подобных методах знали мало, впрочем, это не мешало женщинам, родившим раньше срока, обращаться к Чарковскому за помощью.

В одном из интервью он вспоминал, как проводил «подобные опыты» в больнице, прямо в туалете: «Раковина оказалась слишком мелкой. Поэтому я сделал в унитазе заглушку — заткнул отверстие тряпкой — наполнил его водой и «исцелял» там всех недоношенных детей».

Игорь Чарковский проводил множество исследований не только на новорожденных, но и на беременных женщинах, а также активно изучал пользу родов в воде.

Ненастоящий врач

Новаторская методика моментально превратила изобретателя в персону нон-грата в медицинских кругах. Деятельность Чарковского, не имевшего специального образования, осуждали не только российские, но и зарубежные врачи. И это несмотря на то, что на Западе роды в воде были куда более популярными, чем в нашей стране.

Так, знаменитый французский врач-акушер Мишель Оден называл Чарковского «варваром», заставлявшим женщин рожать на свой страх и риск в ледяной воде. Боевая подруга Главной сторонницей идей Игоря Чарковского была и остается его ученица Елена Фокина. Она не только поддерживала своего гуру во всех начинаниях, но и сама разработала специальную динамическую гимнастику для младенцев. Ее она преподает сотням молодых матерей, приезжающих к ней в египетский Дахаб.

Несколько лет назад американские и европейские информационные порталы распространили видео, на котором Елена Фокина трясет в руках младенца, словно он не живой ребенок, а тряпичная кукла. Так называемая бэби-йога шокировала общественность, ее тут же назвали «беспощадной».

«Такие дети раньше начинают читать, петь, разговаривать, плавать», — невозмутимо поясняла свои действия Елена в беседе с журналистом Time.

А критикующим ее педиатрам заявляла: «Если у ребенка после гимнастики вдруг будут обнаружены травмы или ухудшение самочувствия, это значит, что не была соблюдена техника».

Трагедия в семье

Всех своих четверых детей Елена Фокина растила по собственной методике. Та же участь постигла и ее внуков. Один из них не вынес действий родной бабушки.

В середине нулевых у дочери Фокиной, Александры, родился сын. Как и положено в семье, на свет мальчик появился в море. На третий день жизни малыша принесли на пляж, где его бабушка проводила обучающие занятия.

Дабы продемонстрировать свою систему для вновь прибывших матерей, Фокина начала нырять с внуком под воду, а после провела с ним на берегу курс динамической гимнастики. На следующий день у ребенка поднялась температура. Еще через сутки он умер. Тогда много писали на эту тему. Приводились различные причины случившегося. Среди основных — версия о том, что мальчик во время родов заразился инфекцией. Однако большинство были уверены — всему виной методы Фокиной.

Матери всего мира против

В Сети можно найти сотни шокирующих воспоминаний тех, кому не посчастливилось стать участниками подобных учений. «То, что они (Игорь Чарковский и Елена Фокина — прим. Woman.ru) делали с детьми, называлось в программе грудничковым плаванием, хотя по мне, кроме как чудовищным, кошмарным издевательством над беспомощными малышами, это назвать нельзя», — писала одна женщина.

«Не могу передать, как дико было видеть обреченность в глазах этих крох, после того, как их вытаскивали на берег и их рвало литрами соленой морской воды, и потом одни мгновенно отрубались, потому что психика просто не выдерживала, а другие сидели по 40 минут, не двигаясь, смотря в одну точку», — вторила ей другая.

Несмотря на критику профессиональных врачей и призывы молодых матерей запретить подобные методы, дело Чарковского и Фокиной живет и процветает. И «свежий» случай с женщиной, родившей в Красном море, лишь подтверждает этот факт.

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