Негативная реакция в отношении поправок в закон о религии исчерпала себя - эксперт

Законопроект по религии соответствует международным стандартам.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений» - один из самых обсуждаемых законотворческих проектов за последнее время, считает директор экспертного института Европейского права и прав человека, доктор юридических наук, профессор Марат Башимов - Zakon.kz.

- С момента внесения последних изменений прошло достаточно времени. Мир стремительно меняется, он стал сложнее и опаснее, в прошлом году стоял практически на грани мировой войны, - говорит эксперт. - Религиозный фактор играл не последнюю роль, и его пытаются активно использовать. Поэтому законопроект затрагивает интересы национальной безопасности, защиты конституционных прав и свобод граждан, нравственных устоев общества. Он актуален и необходим.

Если рассматривать каждую поправку, а их 53, которые охватывают три кодекса и девять законов, то по каждой поправке были даны четкие и аргументированные разъяснения и обоснования. Данный законопроект был обсужден на различных площадках абсолютно всеми категориями населения и в первую очередь представителями религиозных организаций, общественных объединений, средств массовой информации, депутатского корпуса, правового сообщества.

Марат Башимов признался, что следит за всеми новостными сюжетами касательно данного законопроекта и считает, что негативная реакция по отношению к поправкам исчерпала себя, документ отвечает международным стандартам, принципам конституционно-демократического устройства государства, не нарушает права и свободу каждого гражданина нашего государства.

Что касается нарушений прав государственных служащих, о чем в СМИ и соцсетях тоже неоднократно говорилось, спикер отметил, что в своей повседневной деятельности все граждане, независимо от отношения к религии, руководствуются, прежде всего, законами, требованиями иных нормативных правовых актов, а также внутренними правилами организаций всех форм собственности, если они не противоречат действующему законодательству.

- В Казахстане между государством и религиями устанавливаются особые отношения, при которых ни одна религия не может быть признана государственной или обязательной, а государственная политика строится не на установках какого-либо вероучения, а исходя из конкретных интересов обеспечения жизнедеятельности и безопасности граждан, общества и государства в целом, - отметил Башимов. - Светские принципы являются основополагающими для функционирования системы государственного управления и государственной службы. Государственные служащие, добровольно поступая на государственную службу, должны неукоснительно соблюдать ряд обязанностей и ограничений, в том числе при осуществлении должностных полномочий обязаны быть беспристрастными и независимыми от деятельности религиозных объединений.

Все требования к правилам поведения государственных служащих уже расписаны в Этическом кодексе государственных служащих РК и это нормальная практика во многих странах. Поэтому следует, прежде всего, ориентироваться на основные принципы, заложенные в Конституции Казахстана, как, например, светскость, подчеркнул эксперт.

Торгын Нурсеитова