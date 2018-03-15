В Алматы полицейское усиление

С 15 по 17 марта полиция Алматы проводит ОПМ «Правопорядок».

В канун празднования «Наурыз Мейрамы» полиция Алматы усилила охрану общественного порядка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В целях оздоровления оперативной обстановки, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности, своевременного предупреждения и пресечения преступлений с 15 по 17 марта включительно полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы и объявила о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

«В частности, согласно специальному плану, на улицах города, а именно в округе массового скопления граждан и увеселительных заведений, усилено полицейское патрулирование. В целях повышения плотности нарядов обеспечено перекрытие дополнительных маршрутов патрулирования и постов за счет привлечения личного состава других подразделений полиции. Кроме того, запланировано активное привлечение к отработке общественных помощников полиции, общественные организации правоохранительной направленности и студенческие отряды правопорядка. Дополнительно силами оперативных служб ДВД проводятся мероприятия на рынках и торговых точках города, с целью выявления и задержания лиц, занимающихся кражами чужого имущества, вымогательством, скупкой краденого и другими противоправными действиями. Параллельно представители миграционной службы в эти дни проведут работу по выявлению фактов нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства нашего государства», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

В период ОПМ сотрудниками криминальной полиции будут осуществлены розыскные мероприятия по лицам, находящимся в розыске, установлению местонахождения без вести пропавших граждан, а также розыску похищенного и угнанного автотранспорта.

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