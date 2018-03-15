Казахстанцы стали больше платить за детсады и развивающие центры

Объем услуг в сфере дошкольного воспитания и обучения вырос на 13%.

Численность дошкольных организаций в 2017 году составила 9,8 тысячи, на 4,4% (418 садов и детских центров), больше, чем в 2016 году. Обеспеченность детей местами составила на 100 мест 96,1 ребенка в дошкольных организациях в 2017 году. Годом ранее на 100 мест приходилось 106,1 ребенка. Численность детей в дошкольных организация за год увеличились на 6,8%, до 862,3 тысячи в 2017 году, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Ranking.kz.

Обеспеченность детей местами определяется отношением численности детей, посещающих дошкольные учреждения, к числу мест в этих учреждениях, и никак не определяет фактический охват детей дошкольным образованием.

Услуги детских дошкольных учреждений к началу весны текущего года по РК составляли 814 тенге за одно посещение, рост за год - на 6,1%. Самые высокие цены на услуги в Астане - 1862 тенге за одно посещение, рост за год - на 7,6%. Следом идет Алматы - 1666 тенге, рост за год - на 14,6% и Шымкент - 1023 тенге, рост за год - сразу на 19,2%.

Объем услуг, оказанных в области дошкольного воспитания и обучения, за четыре квартала 2017 года составил в совокупности по оперативным данным 243,1 млрд тенге, что на 13,1% (28,1 млрд тенге) больше, чем за 2016 год. Объем услуг, оказанных за счет средств бюджета в 2017 году, составил 76% от всего объема (184,7 млрд тенге), годом ранее - 76,5% (164,4 млрд тенге).

Доля услуг, оказанных за счет средств населения, составила 23,8% (57,9 млрд тенге) в 2017 году, годом ранее - 23,3% (50,2 млрд тенге). Доля объема услуг, оказанных за счет средств предприятий, составляет лишь 0,2% (457,2 млн тенге), как и годом ранее (409,3 млн тенге).