Жена Аршавина компенсировала расходы "Аэрофлоту"

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что расходы были возмещены еще до рассмотрения дела судом.

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса полностью оплатила все возникшие из-за задержки и дополнительного обслуживания рейса расходы, которые понес "Аэрофлот" из-за инцидента с ее участием. Об этом в среду сообщила пресс-служба авиакомпании, передает ТАСС.

"После инцидента с Аршавиной в начале января "Аэрофлот" принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств еще до рассмотрения дела судом пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет "Аэрофлота", - заявил заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Инцидент произошел 6 января на рейсе SU1946 Москва - Алматы. В "Аэрофлоте" заявляли, что Алису Аршавину сняли с рейса вместе с детьми и сопровождающей их няней из-за "деструктивного поведения" и отказа соблюдать правила безопасности полета. Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна к взлету, "Аэрофлот" понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна, заявляли тогда в компании. Еще одна статья расходов была связана с перерасходом топлива.

В "Аэрофлоте" тогда напомнили, что в июне 2018 года вступит в силу закон, согласно которому авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета, и в дальнейшем отказывать им в перевозке.

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