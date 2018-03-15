Концерт «Флейты на каникулах» состоится в «Астана Опера»

Флейта – один из древнейших музыкальных инструментов.

Искусство сольного и ансамблевого выступления продемонстрируют блестящие флейтисты – солисты оркестра «Астана Опера» Александр Тараскин, Балжан Сапарова, Алима Абеуова, Аида Абдыкадырова, Жанбота Балгабеков, Айгерим Даутбаева в концерте «Флейты на каникулах». Музыкальный вечер состоится 25 марта в Камерном зале театра. За дирижерским пультом Камерного оркестра «Астана Опера» – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов.

Флейта – один из древнейших музыкальных инструментов. Легкий, воздушный, «порхающий» звук удивительного виртуозного инструмента из группы деревянных духовых вызывает ассоциации с пением птиц. В своём развитии на протяжении многих веков конструкция флейты подвергалась значительным изменениям. Звучание флейты напоминает о волшебстве. Ее изумительно красивая мелодия необычайно ясна, чиста и прозрачна. Недаром в фольклоре и сказках многих народов флейта занимает особое место, ее часто наделяют мистическими свойствами.

В руках опытных музыкантов оркестра «Астана Опера» мягкое и мелодичное звучание флейты не только подарит слушателям эстетическое удовольствие, но и заворожит их своей выразительной и пронизывающей музыкой. Публике представят широкий диапазон музыкальных стилистических направлений – от барокко до сочинений современных авторов, артисты продемонстрируют все многообразие художественных и технических возможностей флейты.

В насыщенную программу концерта вошли редко исполняемые произведения для флейты с оркестром: «Флейты на каникулах» Ж. Кастереда, концерт для флейты и струнного оркестра А. Жоливе, фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен» для флейты и струнных Ф. Борна, концертино С. Шаминада, «Венгерская фантазия для флейты», фантазия на темы из оперы Дж. Верди «Риголетто» К. Допплера, «Баллада» Ф. Мартена, «Баллада и танец сильфов» И. Андерсона, концерт для флейты-пикколо А. Вивальди.

Начало концерта в 18:00.

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