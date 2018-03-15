Нурсултан Назарбаев поздравил Ангелу Меркель

Президент отправил телеграмму канцлеру ФРГ.

Глава государства поздравил Ангелу Меркель в связи с ее избранием на пост Федеративного Канцлера Германии, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

«Ваша победа на прошедших парламентских выборах является доказательством доверия, оказываемого гражданами Германии Вам и Вашей политике, направленной на усиление позиций ФРГ в Европе и во всем мире, а также на укрепление социально-экономической ситуации в стране".

"Я верю, что под Вашим руководством новое Федеральное Правительство Германии внесет свой вклад в динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Германией. Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам успехов на этом ответственном посту, а всему народу Германии - дальнейшего процветания и благополучия», - говорится в телеграмме.

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