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Глобальное потепление убьет половину всех растений и животных

С таким тревожным прогнозом выступил Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Фото : focus.ua15 марта 2018, 11:18

По данным специалистов, катастрофическое развитие событий возможно уже к 2080-ому году, если срочно не сократить выбросы парниковых газов, передает телеканал НТВ.

Худший сценарий предполагает, что средняя температура на планете повысится на 4,5 градуса. Тогда вымрут десятки тысяч видов, в том числе саванные слоны и большие панды.

В первую очередь, под ударом окажется флора и фауна в 35 регионах, где существуют уникальные виды. Среди них — российское озеро Байкал. В числе расположенных за рубежом территорий повышенного риска: тропические леса Амазонки, Намибия, Гималаи, Мадагаскар и юг Чили.


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