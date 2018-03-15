Глобальное потепление убьет половину всех растений и животных
С таким тревожным прогнозом выступил Всемирный фонд дикой природы (WWF).
Фото : focus.ua15 марта 2018, 11:18
По данным специалистов, катастрофическое развитие событий возможно уже к 2080-ому году, если срочно не сократить выбросы парниковых газов, передает телеканал НТВ.
Худший сценарий предполагает, что средняя температура на планете повысится на 4,5 градуса. Тогда вымрут десятки тысяч видов, в том числе саванные слоны и большие панды.
В первую очередь, под ударом окажется флора и фауна в 35 регионах, где существуют уникальные виды. Среди них — российское озеро Байкал. В числе расположенных за рубежом территорий повышенного риска: тропические леса Амазонки, Намибия, Гималаи, Мадагаскар и юг Чили.
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